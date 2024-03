Meteo, "ancora tanta pioggia". Giuliacci: marzo, le date da segnare in rosso

03 marzo 2024 a

Chi sperava che il mese di marzo potesse stravolgere ogni scenario e portare con sè un primo assaggio di primavera sbagliava di grosso. In un video pubblicato su meteogiuliacci.it , il colonnello Mario Giuliacci ha cercato di chiarire che tempo ci aspetta. L'esperto ha analizzato nei dettagli due fasi: la prima più perturbata, la seconda meno. "Tempo ancora in prevalenza piovoso e con nevicate sui rilievi centrosettentrionali. Avremo due fasi: una prima fase tra il 3 e il 6 di marzo, molto perturbata. Piogge quasi tutti i giorni. Domenica piogge al Centro-Nord, lunedì ovunque, martedì migliore, mercoledì ancora piogge su Lombardia, Liguria e sulle regioni centrali", ha detto. Neve assicurata sulle Alpi, debole invece "sull'Appennino centrosettentrionale".

La seconda fase, quella che va dal 7 al 12 marzo, sarà, come premesso, "meno perturbata". Che vuol dire? Giuliacci ha anticipato: "Giovedì 7 bello, ma già l'8 piogge al Nordovest, il 9 bello, il 10 piogge al Centronord. Domenica 11 piogge al Nord, lunedì 12 piogge al Centronord. Nevicate tra l'8 e l'11 di marzo sulle Alpi e sull'Appennino centrosettentrionale". Ma l'esperto è entrato nel dettaglio e ha riportato numeri chiari: "Per quello che riguarda gli accumuli piovosi, saranno superiori a 30 millimetri. Addirittura 100 millimetri in più sulle regioni di Nordovest. Per quanto riguarda gli accumuli nevosi, saranno intorno ai 40 e ai 70 centimetri sulle Alpi, 10 e 20 centimetri sull'Appennino Centrosettentrionale", ha affermato. Le temperature, invece, "si manterranno per lo più nella norma, ossia non saranno né troppo al di sopra della media né troppo inferiori alla media".