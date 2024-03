Meteo, allerta Sardegna: quali sono le zone a rischio: "Vento e onde alte

03 marzo 2024 a

Avviso di condizioni meteo avverse in Sardegna. Dalle prime ore di lunedì 4 marzo e per tutta la giornata, l’isola sarà interessata da venti da moderati e forti da ovest nord-ovest, con intensificazione fino a burrasca sulle coste settentrionali, su quelle occidentali e sui crinali. Per effetto di questa situazione meteorologica, tutte le coste esposte potranno essere interessate da mareggiate.

Sulle coste della Sardegna nord-occidentale sono previste onde con altezza significativa media intorno ai 6 metri, mentre su quelle della Sardegna meridionale e nel Golfo di Cagliari sono previste onde con altezza significativa media intorno ai 2,5 metri. Inoltre la Protezione civile ha emesso un avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu e Tirso e sull’area del Logudoro.