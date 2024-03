Meteo, Italia travolta dal ciclone: valanghe, trombe d'aria, mareggiate e neve record

Angela Bruni 04 marzo 2024 a

Italia sott’acqua. La perturbazione atlantica che da ieri sta flagellando il nostro Paese ha creato molti disagi. Dalla Val d’Aosta, dove una valanga ha bloccato la strada d’accesso a Gressoney-La-Trinité, alla Sardegna, dove onde alte sei metri e vento di burrasca hanno costretto molti traghetti a rinviare la partenza. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse anche oggi, con raffiche di forte intensità che investiranno anche Sicilia e Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste. L’allerta arancione è stata diramata su alcuni settori di Piemonte ed Emilia-Romagna. Allerta gialla fino a questa sera nel Lazio. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, temporali. In serata potrebbe nevicare nei rilievi sopra i mille metri di altitudine. Forte è il rischio valanghe sulle Alpi, in particolare in Piemonte. «Con l’intensificarsi delle nevicate, dai bacini di alimentazione in quota sono attese numerose valanghe spontanee che lungo i percorsi abituali potranno avanzare fino a valle», rende noto l’Arpa che ha emesso un’allerta arancione per il Novarese, il Torinese, la Val di Susa e il Cuneese, e gialla nel Verbano.

Durante la scorsa notte le nevicate si sono intensificate, con una diminuzione della quota neve che si è abbassata fino a 500 metri in Val Sesia. Sessanta centimetri di «fiocchi» freschi sono caduti sulle Alpi Pennine, Lepontine e Graie. Frane in Liguria. Uno smottamento roccioso si è abbattuto sul lungomare Europa a Varazze, vicino alla Baia dei Pescatori. Il Comune ha chiuso la strada costiera, battuta da onde che hanno superato i quattro metri di altezza. A Genova molti sono stati gli allagamenti. Sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi caduti e oggetti pericolanti a causa del vento che ha superato i 120 chilometri orari. Una tromba d’aria è stata avvistata al largo della costa di Savona. «Attraverso la sala operativa della Protezione civile siamo in costante contatto con i sindaci per gestire le situazioni dove ci sono frane e smottamenti», ha fatto sapere il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Prolungata per la Toscana l’allerta meteo in Garfagnana, Lucchesia, nell’entroterra livornese, nelle valli dell’Ombrone e del Fiora. Possibili occasionali grandinate, venti forti e mareggiate lungo la costa: queste le previsioni. Attesi violenti temporali in Versilia. Nell’Arcipelago toscano i venti potrebbero raggiungere i 90 chilometri orari. Stato di allerta anche in Campania per l’innalzamento del livello di fiumini e torrenti.