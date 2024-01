Meteo, il "Burian siberiano" investe l'Europa. Neve a Roma? La data

01 gennaio 2024 a

a

a

Per i prossimi giorni, i primi del 2024, è stato previsto un tempo variabile. Dalla Befana in poi, tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare. In particolar modo, sul sito ilmeteo.it , si parla della possibilità dell'arrivo della neve a Roma. "Il centro Europeo mette nuovamente oggi in evidenza proprio per l’8 gennaio uno scambio meridiano (le correnti d'aria si muovono lungo i meridiani, dal Polo Nord verso il Mediterraneo) nord-sud con ingresso di aria gelida di origine artica sia dalla Porta della Bora che dalla Valle del Rodano, con successivo innesco di un ciclone di maltempo invernale", spiega il team di esperti.

Il 2024 inizia all'insegna del gelo. Giuliacci: ecco il vero inverno dopo il caldo

Cosa ci aspetta? "Attenzione ci sarà un colpo di scena: proprio attorno al 9 Gennaio, la Besta degli Urali, ovvero il Burian siberiano investirà tutta l’Europa e potrebbe rientrare nel Mediterraneo non solo e non tanto dalla Porta della Bora, bensì dalla Valle del Rodano, in una delle configurazioni che generano imponenti nevicate pure sulle regioni italiani tirreniche e dunque anche a Roma, esattamente come el Gennaio 1985", aggiungono i meteorologi, lasciando presagire che forse presto la Capitale sarà vestita di bianco.