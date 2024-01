Meteo, la Befana porta pioggia e neve. Giuliacci: svolta dell'Epifania, ecco dove

01 gennaio 2024 a

a

a

Il nuovo anno parte con un certo carico di "dinamismo" dal punto di vista del meteo con una perturbazione in arrivo sull'Italia per l'ultimo scampolo delle feste, ossia nei giorni a cavallo dell'Epifania. Nella calza molti italiani troveranno pioggia e in certi casi neve, spiegano gli esperti del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv e sul web. "La perturbazione raggiungerà il nostro Paese già venerdì 5 gennaio, accompagnata da piogge che bagneranno gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna", si legge su MeteoGiuliacci . Dicevamo della neve: la troveremo lungo l'Arco Alpino ma solo oltre di 1.000 metri di quota.

“Anno catastrofico, poche speranze per il futuro”. Sottocorona perde le staffe

Sabato 6 gennaio, giorno dell'Epifania, avremo pioggia e vento forte "su tutto il Centro-Sud". Maltempo all'estremo Nordest, "con nevicate che rispetto al giorno precedente si spingeranno a quote più basse, imbiancando le Alpi Orientali fino ai 600-800 metri". Finita qui? Niente affatto. Domenica 7 gennaio avremo un brusco e ulteriore abbassamento delle temperature soprattutto al Centro e al Nord. Con il freddo anche la pioggia e la neve in montagna fino a quote collinari e ancora più in basso, fanno sapere gli esperti di Giuliacci. Insomma, la Befana porta pioggia, neve e freddo.