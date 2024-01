Meteo, vortice sull'Italia e "irruzione artica": dove e quando si attende la neve

01 gennaio 2024 a

Quando arriverà l'inverno vero? Questa è la domanda che tanti si pongono. A formulare una risposta ci ha pensato il team di 3bmeteo.com. "Già nel corso di venerdì 5 gennaio una perturbazione raggiungerà le regioni centro-settentrionali, pilotata da un profondo vortice in formazione proprio intorno allo Stivale", hanno anticipato gli esperti, per poi entrare nei dettagli e spiegando che "nella giornata dell'Epifania il fronte associato si concentrerà sulle nostre regioni nordorientali e su quelle centro-meridionali, colpendo più direttamente quelle del versante tirrenico, dove sono attese condizioni di maltempo anche intenso". Ma che vuol dire in termini pratici? Nevicate si registreranno sulle Alpi centro-orientali e sulla dorsale appenninica.

Ma non è tutto. Perché dopo la Befana e, quindi, la chiusura delle feste, "lo stesso vortice potrebbe attardarsi sul Mediterraneo centrale". Questo, alimentato da una possibile irruzione di correnti artiche, potrebbe rinforzare i venti intorno allo Stivale. Per ora, ci tengono a precisare gli esperti, si tratta solamente di una tendenza-meteo. Tuttavia, se la tendenza sarà confermata, dovremmo attenderci ulteriori condizioni di instabilità al Centro-Sud, con episodi di maltempo accompagnati da nevicate in abbassamento di quota sull'Appennino. In generale si attende un netto crollo delle temperature.