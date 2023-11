Meteo, "tre colate artiche" sull'Italia. Giuliacci dà i giorni della neve

27 novembre 2023 a

Tre colate di aria artica sull'Italia che porteranno freddo pungente e, in qualche caso, neve nei prossimi dieci, quindici giorni. A fornire previsioni e tendenze meteo è il colonnello Mario Giuliacci in un video pubblicato sul suo canale YouTube in cui spiega che una "lunga fase invernale" è già iniziata. C'è tanto freddo ma al momento poca neve, afferma il meteorologo che evidenzia tre "eventi di rilievo che avverranno nei prossimi 10-15 giorni".

Si tratta di tre unità di "aria artica marittima", correnti che si generano sull'Oceano Atlantico, più miti di quelle che per esempio arrivano dalla Siberia. La prima "colata" ha già raggiunto il Paese, la seconda è attesa tra il 28 e 29 di novembre anche se con poca neve. Una terza colonna di aria artica marittima è attesa nella settimana tra il 2 e l'8 dicembre ma è "ancora tutta da scoprire in termini di possibilità di nevicate".

Questo per i tempi. Ma dove si verificheranno fenomeni atmosferici più rilevanti? Secondo le tendenze indicate da Giuliacci avremo pioggia tra oggi e domani su quasi tutta l'Italia. Giornate piovose anche quelle tra il 30 di novembre e il primo dicembre, tra e il 3 e il 5 dicembre e tra l'8 e il 10. Tornando alla neve, tra oggi e domani imbiancate sulle Alpi di confine, "appena 10 centimetri", giovedì 30 novembre neve sul versante Padano delle Alpi fino a bassa quota "con accumuli fino a 20-30 centimetri, abbastanza interessanti".

E ancora: il primo di dicembre nevicate sulle Alpi di confine, il tre su quelle centro occidentali fino a basso quota, e "fino a basso quota neve anche sui rilievi dell'Emilia, della Toscana, Marche, Abruzzo e Molise", annuncia Giuliacci. Sul fronte delle temperature avremo gelate al centro nord quasi tutti i giorni e al freddo si aggiungeranno gelidi venti da nord.