Meteo, Sottocorona: "Aperta la porta di nord-ovest". Freddo e neve, cosa sappiamo

27 novembre 2023 a

a

a

Temperature al di sotto dei dieci gradi e in certe zone anche sotto i 5, ma per la neve bisogna aspettare. A riportarlo nelle previsioni meteo di lunedì 27 novembre è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel corso del tg della rete. Ebbene, si è aperta "la porta di nord-ovest", spiega l'esperto. Precipitazioni sono attese in ampie zone: oggi avremo "piogge, magari deboli, ma che interessano gran parte del Nord". Quelle su "medio e basso versante tirrenico e Sardegna potrebbero diventare più intense nel corso della giornata" mentre "ci potrebbero essere fenomeni più intensi sul versante adriatico e all'estremo Sud qualche pioggia ma sempre debole".

"Nucleo di fenomeni intensi": Sottocorona annuncia il peggioramento

E martedì 28 novembre? A partire "dall'assenza di fenomeni intensi al Nord, dove In realtà le temperature sarebbero anche abbastanza basse da dare qualche nevicata ma manca la materia", ossia "le nuvole". Precipitazioni sono previste al Centro sulle zone interne, come l'Umbria, mentre le zone costiere tirreniche "hanno fenomeni molto intensi, meno su quelle adriatiche e sulle Isole". Insomma, il maltempo continua comunque a essere presente fra Centro e Sud. Mercoledì 29 novembre si registra un miglioramento anche se sul versante tirrenico resta qualche pioggia residua. "Prendiamola come una giornata di pausa", spiega Sottocorona.