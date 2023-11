Meteo, "cambio drastico" con neve e pioggia. Tutto in 7 giorni, ecco dove

26 novembre 2023 a

Un'ondata di freddo ha colpito l'Italia, portando temperature eccezionalmente basse per il mese di novembre. Questo brusco cambiamento del meteo è attribuibile al primo fronte freddo stagionale, che ha trasformato l'autunno mite in un inverno precoce, spiegano gli esperti di 3bmeteo che forniscono le previsioni del tempo per la settimana che inizia lunedì 27 novembre. Le pianure settentrionali e le valli centrali hanno registrato minimi fino a -8°C, testimonianza dell'arrivo repentino dell'inverno ma la situazione è destinata a evolvere rapidamente, si legge sul sito.

L'aria fredda di origine artica sposterà il suo focus verso ovest, dando luogo a depressioni più occidentali che influenzeranno il Mediterraneo con correnti meridionali intense. Questo comporterà un aumento delle temperature, sebbene le precipitazioni possano ancora manifestarsi a nord, potenzialmente sotto forma di neve fino a quote basse. All'inizio della settimana, un vortice di bassa pressione associato all'aria artica proveniente dal Regno Unito, determinando piogge, temporali e neve in Italia tra lunedì sera e martedì. La parte settentrionale, ancora protetta dalla barriera alpina, vedrà fenomeni limitati, mentre le regioni al di sotto potrebbero assistere a nevicate fino a quote collinari.

Mercoledì si prevede una breve pausa interciclonica, ma la situazione cambierà drasticamente giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre, quando una nuova depressione occidentale porterà nuove precipitazioni. Questa volta, il richiamo meridionale dovrebbe estendersi anche al Nord, potenzialmente generando nevicate a quote basse, specie nelle prime fasi della perturbazione, spiegano i meterologi di 3bmeteo. Il weekend potrebbe vedere un nuovo peggioramento delle condizioni, con un fronte di aria fredda che colpirà principalmente le regioni centro-meridionali, portando ulteriori cali di temperatura e nevicate fino a quote collinari. Insomma, la strada verso l'inverno è intrapresa.