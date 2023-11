Meteo, neve in pianura? Giuliacci frena gli entusiasmi: "Cuscino freddo ma..."

26 novembre 2023 a

a

a

L'arrivo del primo freddo ha acceso l'entusiasmo degli amanti dell'inverno e della neve. Quando i termometri iniziano a scendere, infatti, molti sperano di affacciarsi presto alla finestra per osservare la danza dei fiocchi. Ma gli esperti spiegano che bisogna usare cautela nell'annunciare questi scenari. Come si legge su meteogiuliacci.it , "l'aria fredda che ha valicato le Alpi e sta interessando il Meridione non è portatrice di nevicate al piano per quanto riguarda il Nord Italia". Può capitare, invece, che nevichi "a quote molto basse sulle adriatiche". Ma qual è il motivo?

Giuliacci spiazza tutti: neve "anche in collina", dove e quando

Il team del colonnello Mario Giuliacci afferma che "quando un'irruzione di aria fredda o gelida arriva da nord in Pianura Padana si originano venti di favonio, che mitigano momentaneamente il clima". La conseguenza diretta è la formazione di un "cuscino freddo". Con la sua conformazione geografica, il catino padano "trattiene molto bene il freddo e quindi basta uno sbuffo invernale e una successiva rimonta sciroccale per portare occasioni nevose a bassissima quota". Gli esperti, però, avvisano che quelle illustrate sono solo delle condizioni favorevoli alla formazione di fiocchi. Per l'arrivo reale della neve sarebbe necessario un "addolcimento termico".