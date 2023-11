Meteo, Sottocorona annuncia il peggioramento: "Nucleo di fenomeni intensi"

26 novembre 2023 a

Paolo Sottocorona l'aveva annunciato già: dopo una breve pausa, torna il maltempo. Come tutte le mattine, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni meteo in diretta su La7 e ha consigliato di aspettarci tanto la pioggia quanto un crollo delle temperature. "Alto Tirreno, parte della Toscana, la Liguria e qualcosa al Sud": queste sono le zone in cui oggi aumenterà la nuvolosità e domani si registrerà un reale peggioramento, che prenderà marginalmente il Nord, soprattutto il Centro e parte del Sud. Le aree più toccate saranno quelle interne. "Più toccate le zone che prendono il Lazio, quelle sull'Appennino, parte dell'Abruzzo e del Molise, l'Umbria, la Toscana, meno la Sardegna, un po' di più la Corsica", ha avvisato il meteorologo.

C'è il cambio di passo, Sottocorona avverte: "Torna il maltempo"

Poi Sottocorona ha spiegato il motivo del ritorno del cattivo tempo: "C'è questo nucleo centrale con fenomeni piuttosto intensi". Per quanto riguarda, invece, la giornata di martedì, "questa situazione si sposta verso il Centro-Sud ma soprattutto al Sud, mentre tende a migliorare nuovamente sulle zone di Nord-Ovest", ha affermato l'esperto. Tuttavia, bisogna fare i conti con un "periodo di tempo instabile". Le temperature, come già premesso precedentemente, hanno iniziato a scendere. "Le minime sono sempre piuttosto basse, il calo tra un giorno e l'altro è stato abbastanza brusco. Questo arrivo di aria fredda ha preso un po' tutte le regioni", ha concluso.