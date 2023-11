Roma, centri sociali fanno blitz negli uffici Ue. Identificati dalla polizia

10 novembre 2023 a

A Roma alcuni soggetti, riconducibili a centri sociali locali e a frange della comunità palestinese capitolina, si sono introdotti all’interno dell’edificio che ospita gli uffici della Commissione Europea per protestare a sostegno della causa palestinese. Non riuscendo a entrare a causa della porta di sicurezza, hanno scandito slogan per le scale e sul pianerottolo del secondo piano consegnando un foglio con la scritta «stop genocidio».

Gli agenti della Polizia di Stato della Digos e degli altri uffici territoriali, immediatamente intervenuti, sono riusciti a intercettare 10 componenti del gruppo nelle strade del quartiere Monti e a identificarli. Verranno tutti segnalati all’Autorità Giudiziaria.