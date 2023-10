Israele, sondaggio Mentana: quanti italiani "comprendono" Hamas

16 ottobre 2023 a

Il consueto sondaggio del lunedì del Tg La7 diretto da Enrico Mentana ha un focus dedicato alle opinioni degoli italiani sulla situazione in Medio Oriente. Nella rilevazione Swg presentata lunedì 16 ottobre, l'81 per cento degli intervistati si dice preoccupato per il conflitto tra Israele e Hamas. Poco o per nulla il 19 per cento. Sull'interpretazione dei fatti degli ultimi giorni, le opinioni degli italiani fanno emergere posizioni contrastanti. L'attacco del gruppo armato è visto come una "mossa insensata" destinata a ritorcersi contro i palestinesi per l'85 pr cento degli intervistati, per l'84 per centro si è trattato di un "atto terroristico" intollerabile. Tuttavia, per il 50 per cento degli intervistati l'attacco di sabato 7 ottobre da parte di Hamas è "una reazione comprensibile dopo anni di repressione da parte delle autorità israeliane". L'altro 50 per cento, ovviamente, non è d'accordo con questa affermazione. Direttamente con Hamas il 33 per cento degli intervistati secondo cui l'attacco era "l'unico modo possibile per cercare di affermare i diritti dei palestinesi".

Tuttavia, rispetto a tre ani fa, quando era stato fatto un sondaggio analogo, oggi gli italiani si sentono più vicini allo Stato ebraico. Il sostegno alla comunità israeliana è oggi al 25 per cento, +14 per cento rispetto al 2021, ai palestinesi nella misura del 10 per cento (-9). Insomma, la situazione si è ribaltata nelle "preferenze" degli intervistati. Il 30 per cento si sente vicino "a entrambi" (+9 per cento), il 21 "a nessuno dei due" (-4) e il 14 per cento (-10) non si schiera.