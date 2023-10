Gerusalemme, suona l'allarme in Parlamento: tutti nei rifugi anti-aereo

16 ottobre 2023 a

Tornano a suonare le sirene in Israele. Anche la Knesset, il parlamento israeliano, è stata costretta a sospendere la sua prima sessione dopo la pausa estiva mentre a Gerusalemme suonava l'allarme aereo. I parlamentari e gli altri partecipanti si sono diretti ai rifugi antiaereo. Nelle immagini mandate in diretta dalla Knesset si sentono le sirene mentre è in corso un intervento. La parlamentare interrompe il suo discorso e si allontana, così come i colleghi nell'aula che escono dalla sede del Parlamento. Le sirene per il pericolo di bombardamenti hanno suonato anche a Tel Aviv e nelle città del centro di Israele. I media israeliani riferiscono di diverse forti esplosioni nelle aree, ma non ci sono notizie immediate di feriti o danni.

WATCH: Rocket alert sirens sound in Jerusalem as lawmakers attend the opening of the winter session of the Knesset



Knesset Speaker Amir Ohana: "Siren?"

MK Merav Ben-Ari: "I think there's a siren"

Ohana: "Ok, everyone evacuate to the hallway" pic.twitter.com/Bpt4IAjTk2 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 16, 2023

Intanto l’esercito israeliano rivendica di aver compiuto dozzine di raid contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza, compresi diversi centri di comando, postazioni di lancio di mortaio, compound militari. Lo riferisce Times of Israel. In particolare è stato colpito il quartier generale di Ali Qadhi, un comandante dei commandos di Hamas, ucciso due giorni fa in un raid israeliano.