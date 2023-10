Stasera Italia, attentato a Bruxelles. Porro interrompe la diretta. Cosa dice in studio

16 ottobre 2023 a

La trasmissione era iniziata solo da pochi minuti. Nicola Porro aveva appena finito di presentare i suoi ospiti in studio quando sul suo cellulare è apparso un messaggio. A Stasera Italia va in onda l'attentato in diretta. Porro non può fare a meno che interrompere il dibattito in studio e leggere il messaggio che gli era appena arrivato. Sono i primissimi attimi dopo l'attentato a Bruxelles egli stessi ospiti in studio apprendono gli avvenimenti dalle parole del conduttore. La tensione in studio è palpabile.

Ultima ora: sparatoria a #Bruxelles, uomo armato di kalashnikov apre il fuoco: almeno 2 morti#StaseraItalia pic.twitter.com/SlhopS6h3F — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 16, 2023

Nicola Porro guarda la telecamera, poi abbassa la testa e legge il messaggio: "Vittime a Bruxelles - annuncia Porro in diretta - Sparatoria con kalashnikov in questo momento. Pare che ci siano due morti. Alle 19.15 due persone sono morte. Non è stato ancora arrestato un sospetto. Ci sarebbe stato un uomo sceso da uno scooter con un'arma da guerra e avrebbe aperto il fuoco nella strada in direzione di due persone".