Stasera Italia, Porro silenzia i pro-Hamas: "Hanno capito di chi stiamo parlando?"

A Stasera Italia vanno in onda le immagini girate nelle varie manifestazioni pro-Palestina di questi giorni dove viene a più riprese rimarcato il sostegno a Hamas anche dopo il tremendo attacco a Israele. Nella puntata di giovedì 12 ottobre il conduttore Nicola Porro si scaglia contro chi parla di "resistenza palestinese" difendendo Hamas: "Hanno capito di cosa stiamo parlando?", afferma il giornalista che ripercorre le tappe del gruppo islamista dalla nascita nel 1987.

"Lo scrivono nel prologo dello statuto: Israele continuerà a esistere finché l'Islam non lo distruggerà", afferma Porro citando il testo costitutivo di Hamas. Insomma, altro che "due popoli due Stati", il gruppo palestinese vuole la distruzione dello Stato ebraico punto e basta. "Quando i miliziani, direi terroristi, palestinesi sono entrati nei kibbutz uccidendo e sgozzando non gridavano 'Palestina libera' come vediamo nelle piazze italiane ma Hallah Akbar come scrive Hamas nel suo statuto". Porro ricorda gli attacchi che hanno preceduto quello tremendo di sabato che ha innescato la reazione durissima di Israele. Insomma, era tutto scritto sin dall'atto di fondazione di Hamas.