Gaza, hacker nella tv di Hamas: "I vostri leader...", messaggio ai palestinesi

12 ottobre 2023

Incursione hacker nella televisione ufficiale di Hamas che ha trasmesso un appello ai civili della Striscia di Gaza. Il canale tv "al Aqsa" fondato dal deputato al Consiglio legislativo palestinese Fathi Ahmad Hammad e media ufficiale del gruppo terroristico è stato hackerato nel pomeriggio di giovedì 12 ottobre. Un messaggio andato in onda invita i residenti della Striscia ad andare nei rifugi_ "Hamas ha distrutto la Striscia di Gaza e trasferito i suoi leader in luoghi sicuri. Ora dovete proteggervi da soli, evacuate le vostre case e andate in luoghi sicuri perché il colpo sarà fatale", recita il messaggio secondo quanto riferisce il Jerusalem Post.

La guerra dell'informazione, come spesso accade nei conflitti, è parallela a quella sul campo. "Non abbiamo paura", " Gaza non è un giardino e gli costerà molto caro", sono le parole riportate dalla tv satellitare al-Jazeera di un esponente dell’ufficio politico di Hamas, Ghazi Hamad, mentre si sviluppa l’offensiva israeliana contro Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, dopo l’attacco lanciato sabato scorso dal gruppo in Israele. Un altro alto funzionario di Hamas, Ali Baraka, ha dichiarato in un’intervista dell’8 ottobre 2023 trasmessa su Russia Today TV che Hamas aveva segretamente pianificato l’invasione del sud di Israele da due anni. Ali Baraka ha spiegato che questa è la ragione per cui Hamas non si è unito alla Jihad islamica palestinese nella sua precedente tornata di lotta contro Israele. L’alto funzionario di Hamas nell’intervista ha detto di avere informato gli alleati altre fazioni palestinesi, Hezbollah, Iran, Turchia e Russia solo dopo l’inizio dell’invasione, e ha affermato che qualsiasi accordo di scambio di prigionieri dovrebbe coinvolgere i prigionieri di Hamas detenuti negli Stati Uniti.