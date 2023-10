Israele, Tricarico spiazza tutti: "Hamas combatte a mani nude". Cosa succede adesso

12 ottobre 2023 a

Le analisi sulla potenza di fuoco delle milizie palestinesi sono troppo "gonfiate". Il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, nel corso della puntata di giovedì 12 ottobre di Tagadà, su La7, spiega che "Hamas combatte a mani nude, detto proprio in parole molto povere". Parole destinate a far discutere, ma argomentate in modo circostanziato dal generale: "I razzi che hanno sono sempre i soliti, quelli che sparano da sempre, non c'è un'evoluzione in questo senso - afferma Tricarico - Il razzo a differenza del missile non ha un sistema di guida". In sintesi, i palestinesi "possono sparare sui centri abitati per colpire qualche bersaglio"; ma non possono agire in precisione.

I droni in dotazione a Hamas invece "sono poco più che dei giocattoli, punture di Spillo". Ma allora i video che sono stati diffusi sui sociale delle esercitazioni dei terroristi? "Fanno parte di un pacchetto di filmati reperibili su Telegram e sono video di propaganda perché è vero che c'è una guerra nel dominio cibernetico molto aspra, chi colpisce sono i russi, attivisti, gruppi autonomi situati anche a Gaza - situato diciamo a Gaza", ma "è importante sapere che da adesso è cominciata anche una guerra delle informazioni". Tricarico vede dietro alla retorica di Hamas molte, troppe somiglianze con quella dell'Isis: "Questi filmati sembrano avere veramente la stessa mano e sembrano sovrapponibili" a quelli del Califfato.

Israele è stato sorpreso dall'attacco, ma ora è "al pieno delle sue capacità. Cioè si è risvegliato fra le bombe". Come reagirà nei prossimi giorni? Il nuovo gabinetto di guerra è al lavoro, per il generale l'ipotesi più concreta è che "colpiranno gli obiettivi che vogliono, senza molto riguardo per i civili". è la previsione di Tricarico.