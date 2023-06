Berlusconi, aperta la camera ardente. Anche Draghi e Renzi ai funerali di Stato

13 giugno 2023 a

Si è aperta la camera ardente di Silvio Berlusconi a Villa San Martino, ad Arcore, che si svolgerà in forma privata fino ai funerali di Stato di domani, mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano. L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, è entrato in auto a Villa San Martino questa mattina. Tra i primi ad arrivare anche Licia Ronzulli. Ai funerali di Stato di domani saranno presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, in rappresentanza dell’Ue, il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni, ma anche gli ex premier Mario Draghi e Matteo Renzi, fa sapere LaPresse. A presiedere la cerimonia sarà l’arcivescovo metropolita di Milano monsignor Mario Delpini.

Tv, case e banche: un impero economico da 7,1 miliardi di dollari

Alla camera ardente renderanno l'ultimo saluto gli amici di sempre di Berlusconi. Le loro parole sono state raccolte dai necrologi letti sui giornali di oggi. Da Fedele Confalonieri ad Adriano Galliani, imprenditori, collaboratori di ogni tipo, tutto il mondo Mediaset, aziende, politici, squadre di calcio e istituzioni simbolo di Milano. C’è tutto l’universo di Silvio Berlusconi nel lungo elenco di necrologi pubblicato per la scomparsa dal Cavaliere. Tutti si stringono attono ai figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Qualcuno unisce nel cordoglio anche Marta Fascina, compagna di Berlusconi. Sul Corriere della sera il primo necrologio è quello della prima moglie Carla Elvira Dall’Oglio: «"Sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme". Formale il ricordo di Fedele Confalonieri: "Con i figli Yves e Aline si stringe alla famiglia e piange l’amico fraterno Silvio Berlusconi". Più accorato quello di Adriano Galliani: "Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l’amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre quarantatré anni".

Emilio Fede sotto choc, la diretta fiume: "Sono distrutto"

Sul Messaggero Cesare Previti con la moglie scrive "con Te se ne va una parte di noi". Tutta Mediaset ha fatto pubblicare un necrologio. Simbolico quello della ’signora della Tv’ Fatma Ruffini: "Piango con dolore la scomparsa di Silvio Berlusconi". Dal mondo televisivo salta poi agli occhi quel "abbracciamo con tanto affetto la grande famiglia Berlusconi nel ricordo di Silvio e della cara vecchia amicizia con Mike", firmato da Daniela con Michele e Nicolò e Leonardo: la moglie e i figli di Mike Bongiorno. Così come quello, formale, di Gabriella Golia, volto simbolo di Mediaset: "Lavorare per lei è stato un onore, una persona di grande valore umano e professionale".