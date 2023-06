Berlusconi, sfregio rosso nella sua Arcore. "Di-party-to", la festa-vergogna

13 giugno 2023 a

a

a

L'ultimo sfregio arriva nella sua Arcore, dove si festeggia a buon di musica e brindisi. Fa indignare la festa annunciata dal circolo Arci Blob, nel comune brianzolo, dal titolo macabramente evocativo: diPARTYto. Si parla naturalmente della scomparsa di Silvio Berlusconi, che i compagni ritengono si debba festeggiare a dovere. Inqualificabili. "Entra con noi nella storia, passa per l’ultimo grande evento targato Silvio", si legge nel materiale promozionale diffuso online e sui social, che promette "musica, brindisi 'all night long' e 'per i primi 100 spilletta commemorativa in omaggio'".

Una sorta di instant party che ha fatto ghignare gli odiatori in servizio permanente effettivo e che in queste ore non mancano, ma ha fatto indignare anche tanti utenti che con capiscono questa roba: . "Mi vergogno abbastanza di voi (e di me stesso che sono tesserato al blob)… non penso possa essere un luogo di dialogo costruttivo un luogo dove una persona morta viene derisa. Fatevi un lungo esame di coscienza", "Quanta pochezza, ma non vi vergognate? Razza di subumani", "Secondo me, con questa ostentazione, avete oltrepassato la linea di confine tra dissacrante, goliardico e degradante. Se vorrete ne parleremo di persona al Blob, che rimane in ogni caso luogo di dialogo", "ragazzi io sono di sinistra ma questa è una vera stron***a... Poi ci lamentiamo se continuiamo a perdere le elezioni...", si legge sotto al post. Milti i messaggi degli iscritti al circolo. Ma anche da parte di utenti di ogni parte d'Italia. un coro unanime: "Vergogna".