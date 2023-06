Emilio Fede sotto choc, la diretta fiume sui social: "Chi era Berlusconi"

Francesco Fredella 13 giugno 2023 a

Emilio Fede rispolvera i ferri del mestiere. E fa il cronista raccontando la morte di Silvio Berlusconi, suo grande amico prima che editore, in diretta su Instagram. Da tempo, ormai, l'ex direttore del Tg4 trascorre le giornate commentando i fatti del giorno sui social. Quando riceve la telefonata che lo avverte della morte di Berlusconi è in diretta social, e dice: "Che c’è sul Corriere? Vabbè ragazzi mi dite ogni cinque minuti che è morto! Le notizie giungono con molta incertezza. Questa notizia sarebbe clamorosa dal punto di vista morale e affettivo, ma richiede certezza. Non parliamo di pecorelle smarrite, ma di un uomo che ha coinvolto il mondo dal punto di vista economico, sociale e politico".

Poi, dopo una breve ricerca, si rende conto che il Cav effettivamente è morto, quindi rimarca: "La notizia è ufficiale? Oh Madonna. P***a la miseria. Scompare un uomo straordinario, dal punto di vista umano soprattutto. Abbiamo vissuto tanti momenti insieme. Lui mi ha assunto tanti anni fa e poi c’era molto affetto. Ed è sempre stato ricambiato da me negli anni. Non mi va di dire che sia certezza, perché mi rimane quel pizzicorino dentro che mi fa pensare al miracolo, lui lo merita il miracolo. Con tutte le cose che ha fatto per rendere il paese più vicino a quello che lui sognava. Anzi sogna, parliamo al presente. Io e lui eravamo come fratelli. Il mio rapporto con lui? Straordinario. Eravamo insieme giorno e sera. Ha sofferto e amato tanto. Spero di non dire addio a questo grande amico, ma un arrivederci. La mia amicizia con lui è splendida. Un legame cementato, quello che ho provato io per lui e lui per me, un uomo splendido. E ora mi dicono che Berlusconi forse se n’è andato. La parola fine non mi piace per nessuno. A me distrugge questa cosa perché ho vissuto accanto a lui una vita intera”.