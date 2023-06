Roberto Saviano, video choc contro Meloni. Rivolta social: "Sciacallo"

08 giugno 2023 a

Roberto Saviano choc su Facebook. Un accostamento agghiacciante, che sfrutta la tragedia dell'immigrazione nel Mediterraneo per fini politici quello proposto dallo scrittore di Gomorra. In un video postato sui social ha mostrato le immagini drammatiche della bambina trovata senza vita nelle acque davanti alla Tunisia. "Se avete il coraggio, guardate questo video: mostra una bambina morta in mare. Nel naufragio in cui ha perso la vita, sono morte altre persone e altri bambini. La Guardia costiera tunisina non è intervenuta", scrive Saviano a commento delle immagini.

Saviano poi arriva al punto: "Le uniche a prestare soccorso nel Mediterraneo sono le Ong, anzi, sarebbero le Ong, ma questo governo le ha bloccate con decreti assurdi", argomenta lo scrittore. "Qualunque sia il vostro orientamento politico, ricordate questo: non si governa con la ferocia. Non si governa con la ferocia! Bloccando le Ong, cancellando il diritto a essere salvati in mare, il governo Meloni usa una doppia violenza: condanna a morte chi attraversa il Mediterraneo su imbarcazioni di fortuna, e condanna noi alla complicità e all’assuefazione. Questo governo ci sta rendendo persone peggiori", è il Saviano-pensiero.

Una forzatura che ha fatto storcere il naso a molti follower dello scrittore, con molti utenti del social che lo accusano di "utilizzare immagini scioccanti per la propria visibilità" e di strumentalizzare una tragedia. "Ma sì, facciamo sciacallaggio mostrando i cadaveri e gridando odio mascherato da bontà", scrive un altro utente. Tra l'altro l'idea di Saviano sembra anche ispirata alla prima pagina dell'Unità di oggi, seppur solo nella forma. "Guardatela se avete il coraggio", titola il quotidiano diretto da Piero Sansonetti in riferimento alla foto. Ma con un'interpretazione completamente diversa da quella dello scrittore: "Europa, sei infame", si legge sulla prima pagina.