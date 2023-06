L'aria che tira, stoccata di La Russa sulla Rai: di cosa ha paura la sinistra

06 giugno 2023 a

La polemica sugli attacchi-flop di Michela Murgia per la parata del 2 giugno, ma anche il dossier Rai: Ignazio La Russa nel salotto tv di Myrta Merlino, su La7, affronta i due temi smontando l'intera narrazione della sinistra. Partiamo dal servizio pubblico, dove Pd e non solo sono saliti sulle barricate: "Sapevamo del pregiudizio sul centrodestra, era previsto, hanno paura che facciamo finire loro la festa", ha chiosato il presidente del Senato nella puntata di martedì 6 giugno de L'aria che tira.

La Russa è consapevole che le sue parole faranno storcere il naso a qualcuno: "Dico una cosa che può sollevare una polemica: in Rai il centrodestra è andato a smuovere un sistema che durava da anni. Ci può essere la paura da parte di gente che viene da un'altra storia politica. Siamo sicuramente non troppo teneri col sistema di potere che negli anni ha occupato molti spazi della vita culturale...", ha detto con ovvio riferimento alla sinistra. "Ma quindi cosa fate, scardinate un sistema di potere troppo vecchio e fate un nuovo sistema di potere tutto di centrodestra?", chiede allora la conduttrice. "Non ho detto che noi vogliamo scardinarlo, ho detto che loro lo temono, è diverso - chiarisce subito l'esponente di FdI - Poi nei fatti non c'è scardinamento".

Sulle polemiche sollevate da Michela Murgia, il presidente del Senato ha respinta ogni accusa parlando ddi "ignoranzza" di chi le ha lanciate, la scrittrice ma anche Roberto Saviano. "Se non ci fosse stata la Murgia, che ha un problema serio di tradurre tutto in antifascismo, nessuno avrebbe detto nulla, è la sua impostazione culturale, diciamo”, spiega La Russa che poco prima aveva affermato: "Non voglio polemizzare, ha un problema serio".