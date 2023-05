Fuori dal Coro, lo sfogo di Mario Giordano: sull'alluvione parole da sciacalli

23 maggio 2023 a

Sull'alluvione in Emilia Romagna parole da sciacalli. Lo sfogo è di Mario Giordano. Il conduttore ha parlato in apertura della puntata di Fuori dal coro in onda il 23 maggio su Rete4. Nel mirino c'era chi sta cercando di trovare un colpevole per la disgrazia avvenuta nei giorni scorso in Emilia Romagna.

"I morti sono appena saliti a 15 - ha detto Mario Giordano - Migliaia e migliaia di sfollati ma di chi è la colpa di quello che è successo in Emilia Romagna? In questi giorni abbiamo sentito tante parole, forse troppe. Anche parole da sciacalli. Abbiamo sentito Roberto Saviano dare la colpa al governo nazionale che nega il cambiamento climatico. Un altro scrittore Christian Raimo ha dato la colpa all'Emilia Romagna che esalta gli allevamenti intensivi che provocano il cambiamento climatico ma anche le attività produttive e il turismo. Anche il geologo Mario Tozzi è d'accordo con lui. In fondo, come dice il meteorologo Luca Mercalli, siamo tutti colpevoli. Al centro di tutto c'è la colpevolizzazione, la paura e il terrore. Non vi ricorda nulla questo? E' esattamente la stessa cosa che è successa col Covid. Anche in questi giorni c'è chi parla dell'apocalisse climatica"