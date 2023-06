Rai, cambia tutto: conduttori e programmi dell'era Meloni, nomi clamorosi

02 giugno 2023 a

Prende forma la nuova Rai dell'era del governo di centrodestra. Il 7 luglio, a Napoli, saranno presentati i palinsesti e si stringono le fila su programmi e conduttori. Massima attenzione sugli spazi informativi, a partire dallo spazio lasciato vuoto da Fabio Fazio e Che tempo che fa. La domenica sera di Rai 3 potrebbe essere la nuova collocazione di Report di Sigfrido Ranuccci, mentre al posto di Lucia Annunziata si profila un nuovo contenitore con Monica Maggioni. Al posto di Fazio si parla anche di Alessandro Cattelan, mentre è da vedere cosa fare dello spazio lasciato vuoto da Massimo Gramellini, spiega il Messaggero. Insomma, Rai3 è un rebus. Tra i nomi più chiacchierati nei retroscena c'è quello di Myrta Merlio, che da La7 potrebbe sbarcare a viale Mazzini, forse su Rai1, con un programma di informazione quotidiano.

Il borsino dei conduttori è in fermento. Confermato Marco Damilano, in arrivo Monica Setta, Laura Tecce e Pietrangelo Buttafuoco, mentre nell'intrattenimento si pensa di affidarsi a professionalità collaudate in Rai: Carlo Conti, Antonella Clerici, Federica Sciarelli, Tiberio Timperi. Serena Bortone è data verso Rai3. Confermati, con i loro programmi, Eleonora Daniele, Alberto Matano e i loro programmi. Salgono le quotazioni di Claudio Lippi e naturalmente di Pino Insegno.