Sanremo 2024, sul casting dei cantanti scoppia il giallo. Le parole di Amadeus

Negli ultimi giorni, sui social e non, è circolata un’indiscrezione su una presunta “furia” di Amadeus ai casting di Sanremo 2024. La causa? L’ipotetica presenza di “emissari” Rai. Dopo che Fiorello a “Viva rai 2” aveva già toccato il discorso "Sanremo 2024", nonché l’ipotetica conduzione di Amadeus della prossima edizione della kermesse canora, ecco l’arrivo di una nuova notizia.

Il “Corriere della Sera”, infatti, aveva riportato come il conduttore fosse irritato per la presenza di alcune presenze della Rai, durante il casting dei giovani, con lo scopo di vigilare la situazione e di evitare nuovi profili “alla Rosa Chemical“. È ben noto il caos che il cantante provocò nella scorsa edizione di Sanremo, e le non poche polemiche scaturite dalle continue “provocazioni” di Rosa durante lo show canoro, con il tanto discusso bacio a Fedez in diretta.

Questa volta, però, Amadeus ha rotto il silenzio e si è esposto, smentendo la cosa. Durante la puntata dello scorso martedì 30 maggio di “Viva Rai 2", precisamente, è arrivata la smentita da parte di Amadeus: “Non ci sono agenti segreti che controllano niente” ha rassicurato il conduttore, ribadendo come il suo lavoro di organizzazione della kermesse, assieme all’amministratore delegato, stia procedendo serenamente. Dunque, ancora una volta, si trattava solo di voci di corridoio scomode, messe a tacere con grande abilità.