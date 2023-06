Rai, Paragone contro Fazio e Annunziata: non è vero che sono stati cacciati

01 giugno 2023 a

Caso Rai, non si placano le polemiche sull'addio di Fazio e Annunziata al servizio pubblico. I due giornalisti hanno deciso di dire addio a viale Mazzini ma c'è chi contesta la loro ricostruzione della vicenda. Primo tra tutti Michele Santoro che ne ha parlato durante una puntata di DiMartedì ospite di Floris. E le parole di Santoro sono state riprese anche da Gianluigi Paragone che, sul suo profilo Instagram, ha lanciato parole di fuoco contro Fazio e Annunziata.

"Ci voleva Santoro, il loro campione di democrazia televisiva per raccontare la verità su Fabio Fazio e Lucia Annunziata - ha tuonato Paragone - Lui ha detto che non li sopporta ma soprattutto ha detto che rappresentano una narrazione farlocca. E' vero è farlocco il fatto che sono stati cacciati. Se ne sono andati per motivi diversi e non è neanche vero quello che dice Fazio sul discorso 40 anni in Rai perché è vero che Fazio se ne andò dalla Rai e andò a La7 della Telecom, prese una valanga di soldi e poi tornò perché la politica lo fece tornare in Rai e in Ra si è prestato per fare il megafono del mainstream. E' quella la narrazione farlocca di cui diceva Michele Santoro. E indatti sul Covid e la guerra non è possibile da loro sentire voci diverse. E Floris c'è rimasto perché non si aspettava una verità nel suo studio televisivo".