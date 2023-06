Filippa Lagerback sul Nove? "Seguirò Fazio e Littizzetto", le parole su Chi

Francesco Fredella 01 giugno 2023 a

Fazio si prepara ad una nuova avventura televisiva su Nove, dopo aver lasciato la Rai. Nessuna cacciata, per carità, visto che il conduttore ha deciso di sperimentare altro: il suo "Che tempo che fa?" trasloca su Discovery. Con lui andrà anche Luciana Littizzetto, compagna di migliaia di puntate in diretta. Quale sarà il destino di Filippa Lagerback? "Ce la porteremo dietro”, aveva anticipato Fazio durante l'ultima puntata di "Che tempo che fa?". Ora la conferma arriva anche dal settimanale Chi, diretto da Massimo Borgnis.

“Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su Nove? Certo che li seguirò e ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana. Anche noi tre ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali”, racconta la Lagerback. Che parla anche della storia con Daniele Bossari, conduttore ed ex concorrente del Grande Fratello vip. “Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio“, dice al Corriere della Sera.

“Nulla mi è pesato, nulla. Se ami qualcuno, in qualcuno casi devi fare determinate cose e non è per niente un problema: cancelli gli impegni che avevi e basta. Ho sempre pensato che non fosse altro che un periodo di cura, a cui sarebbe seguita la guarigione. Era tutto molto concreto, rispetto all’altro periodo che era più difficile da toccare perché non c’era una diagnosi".