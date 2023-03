Migranti, sondaggio crea il panico a sinistra: il dato choc sull'accoglienza

28 marzo 2023 a

Il detonatore è stato il tragico naufragio di Cutro. L'emergenza immigrazione infiamma da settimane il dibattito politico, dalla stretta del governo sulle Ong al boom di sbarchi degli ultimi giorni, in particolare dalla Tunisia. Ma cosa pensano gli italiani di un tema così divisivo? Ebbene, l'indicazione che arriva dal sondaggio realizzato dall'istituto Tecnè per le reti Mediaset è piuttosto chiara: favorevole all'accoglienza è il 34% del campione intervistato, mentre è contrario ben il 58% (gli incerti sono l'8%).

Come facile prevedere, la maggior parte di no si registra tra i sostenitori delle forze di centrodestra: il 92% tra gli elettori di Fratelli d'Italia, il 94% tra quelli della Lega, l'81% tra i sostenitori di Forza Italia. Nel Pd è favorevole all'accoglienza il 74% mentre è spaccato l'elettorato del Movimento 5 Stelle: 53% favorevole, 41% contrario. Così come nel Terzo Polo Azione-Italia Viva: 48 no contro 47 sì.

Il sondaggio Tecnè fotografa anche le intenzioni di voto. Se oggi si votasse per le politiche il partito della premier Giorgia Meloni toccherebbe il 30%, dieci punti in più di dal Pd guidato da Elly Schlein. Il M5s di Giuseppe Conte è dato al 15,5%, la Lega di Matteo Salvini al 9%, Forza Italia di Silvio Berlusconi è valutato al 7,5%, mezzo punto in più del partito di Carlo Calenda e Matteo Renzi.