Rotondi e la tragica profezia Dc di 32 anni fa: "Si sta avverando". Nubi nere sull'Europa

Lo scontro sull'immigrazione tiene banco nella puntata di martedì 28 marzo de L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlini su La7. Tra gli ospiti c'è Gianfranco Rotondi, veterano della Democrazia cristiana oggi con Fratelli d'Italia. "Alle Ong riconosco di fare il possibile, dentro c'è tanta gente che rischia la vita e che dà la vita e il suo tempo per salvare vite umane, quindi ne parlo con molto rispetto", premette Rotondi che non nasconde "ammirazione" per l'attività di soccorso in mare. È anche vero, tuttavia, che la "Guardia costiera ci dice: troppi allarmi e troppa confusione, questo capita ovviamente quando una cosa non è ben organizzata. Il tema che mi angoscia, però, e un altro", afferma l’esponente di centrodestra.

Rotondi ricorda il suo primo comizio, accanto a un "grande dimenticato della Democrazia Cristiana, Fiorentino Sullo. Disse una cosa che allora sembrava non avesse aderenza con la realtà, e parliamo di 32 anni fa"; racconta. La "profezia" di Sullo recitava: "Tutta la vostra generazione si scontrerà con un tema: la grande Africa verrà nella piccola Europa, e non avrete più posto per voi. Detto 32 anni fa", ricorda Rotondi.

L'ex dc spiega che è sbagliato accusare il governo di cinismo perché la preoccupazione di tutti è salvare vite umane: "Non è un'angoscia che hanno solo le Ong". In passato "abbiamo visto Silvio Berlusconi piangere sulla costa pugliese, non c'è un governo cinico sulle vite umane. Il tema è che la vecchia Europa non ha un'idea per l'Africa. Non voglio spostare su un altro tema, ma non possiamo dare a scafisti e trafficanti la libertà di gestire l'immigrazione", conclude Rotondi.