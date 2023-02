Maurizio Costanzo, l'omaggio della tv: funerali in diretta e palinsensti stravolti

25 febbraio 2023 a

L'ultimo saluto a Maurizio Costanzo ci sarà a Roma in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, oggi dalle 10.30 alle 18 e domani dalle 10 alle 18. I funerali solenni, per volere del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si terranno lunedì nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma alle 15. La scomparsa del giornalista che ha cambiato la tv, morto venerdì 24 febbraio nella clinica Paideia di Roma dove era ricoverato da poco più di una settimana, stravolge i palinsesti: Mediaset e Rai hanno deciso di cambiare la loro programmazione per ricordarlo.

Naturalmente ieri non è andato in onda il programma condotto da Maria De Filippi «Uomini e donne» su Canale 5. In prima serata, sulla stessa rete, è andato in onda lo Speciale Matrix in collaborazione con il Tg5 dal titolo «Costanzo, l’uomo che ha cambiato la tv». In studio con Nicola Porro la giornalista del Tg5 Susanna Galeazzi. A pochi minuti dalla notizia della scomparsa, su Rai 1 a «Oggi è un altro giorno» Serena Bortone ha ricordato Costanzo con tanti ospiti in studio e in collegamento. L’intera puntata de «La vita in diretta», poi, è stata dedicata alla scomparsa di Costanzo e al suo ricordo. Su Rai 2, sospesa la programmazione normale di «BellaMa'», è andata in onda l’ultima intervista che Pierluigi Diaco fece al giornalista nella puntata di «Io e te».

Oggi alle 15, su Rai 3 «Tv Talk» andrà in onda in diretta con il ricordo di Maurizio Costanzo e delle più importanti pagine di tv di cui è stato autore e protagonista. Tra gli ospiti Giorgio Gori e Bruno Vespa. Domani, invece, alle 14 su Rai 1 Mara Venier dedicherà la prima parte di «Domenica In» al conduttore, a cui era legata da una lunga amicizia, condividendo con il pubblico a casa e gli ospiti in studio i propri ricordi personali oltre che professionali.

Anche Mediaset ricorderà per tutto il week-end il giornalista. Stasera, in prima serata, Canale 5 trasmette la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da Maurizio Costanzo. La prima, «In ordine alfabetico» con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme nel 1999. A seguire, «I tre tenori» con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998. Domani, alle 16.30 Silvia Toffanin conduce su Canale 5 lo speciale «Verissimo presenta Ciao Maurizio». Lunedì 27 febbraio, Canale 5 seguirà in diretta i funerali.

«La scomparsa di Maurizio Costanzo tocca profondamente tutti noi di Mediaset. Maurizio è stato un grandissimo professionista, una persona a cui eravamo legati umanamente e professionalmente, ha dato tantissimo alla nostra azienda e quindi a lui va tutta la nostra gratitudine. Maurizio ha cambiato il modo di fare televisione, ha fatto un giornalismo nuovo, un giornalismo che ha reso più calda tutta la televisione italiana», sono le parole commosse di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, nel ricordare Maurizio Costanzo che saluta così: «Ciao Maurizio ti vogliamo tanto bene».