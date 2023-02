Maurizio Costanzo, gli ultimi giorni da ricoverato prima della morte

24 febbraio 2023 a

Ad 84 anni Maurizio Costanzo è morto. Il noto conduttore e giornalista si è spento nella clinica Paideia di Roma (zona Corso Francia) dove era ricoverato da qualche giorno. Come riferisce Leggo Costanzo si trovava nella stessa stanza in cui era stato degente Sinisa Mihajlovic prima di morire. “Si è spento nella clinica, pare fosse malato da tempo, ma le reali cause del decesso non sono ancora note, anche se da tempo pare che Maurizio soffrisse di diabete” il racconto del sito del quotidiano.

Il Corriere della Sera fornisce invece altri dettagli: “Negli ultimi anni era sofferente di cuore e aveva subito numerosi ricoveri, oltre a un'operazione a cuore aperto. Era vigile fino a pochi giorni prima di spegnersi, Costanzo ha seguito da una camera della Paideia il festival di Sanremo”. I funerali di Costanzo si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La camera ardente sarà allestita domani e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola), con l’apertura al pubblico fissata per sabato dalle 10.30 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.