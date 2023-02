Costanzo, la notizia in diretta sconvolge Sgarbi. La reazione da Myrta Merlino

24 febbraio 2023 a

"Vittorio, una brutta notizia. È morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo". Myrta Merlino à in diretta nel corso della puntata di venerdì 24 febbraio de L'aria che tira, su La7. In collegamento per un curioso caso del destino c'è Vittorio Sgarbi, che lo storico innovatore della tv italiana lanciò nei suoi programmi, soprattutto al Maurizio Costanzo show dove il critico d'arte si impose per una vis polemica mai vista prima di allora. Dopo qualche secondo di comprensibile silenzio, Sgarbi ha commentato: “È terribile, è morto nostro padre. Il mio, il tuo. L’inventore di questa televisione con tanti ospiti e molte voci”.

"Le prime volte che ti ho visto era in tv, da Maurizio. È lì che è nato il tuo personaggio televisivo", ricorda Merlino. "Come diceva Gianfranco Funari, la tv è imprevisto - commenta emozionato l'attuale sottosegretario - Io sono diventato Sgarbi perché lui aveva una macchina in cui ognuno era un ruolo", spiega facendo degli esempi: come se oggi Alessandro Orsini facesse l'elogio di Zelensky, o Michele Emiliano di Giorgia Meloni. Insomma, Sgarbi è diventato Sgarbi grazie alla ricerca di un "imprevisto". “La tv è questo, che succeda qualcosa. E da lui capitava qualcosa, e sono nate moltissime figure capaci di sorprendere. È stato, anzi è, un personaggio indimenticabile".

In seguito, sentito da LaPresse, Sgarbi ha ribadito: "Maurizio Costanzo non è morto, vive in un caleidoscopio. Nei suoi talk show ha saputo portare la cronaca a teatro, e il teatro con la tv nella vita come fosse un tg. Ha inventato un genere unico che non può morire. Così come lui che ha tanti seguaci ogni sera, da Del Debbio a Porro, da Giletti a Formigli. Contemporaneamente era politica, spettacolo, teatro: un moltiplicatore unico, impossibile da imitare. Con lui la vita diventava più teatrale del teatro e il teatro più forte della vita" è il ricordo di Sgarbi.