Meteo, per Mario Giuliacci arriva la svolta termica. Quando tornano freddo e neve

Pensavamo che ormai l'alta pressione avesse preso definitivamente il sopravvento sulla nostra Penisola. E invece ci sbagliavamo di grosso. Come riporta Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, la situazione climatica sta velocemente cambiando. E già nelle prossime ore il quadro termico cambierà radicalmente.

Il ribaltone artico porta la neve ovunque, Giuliacci indica la data della svolta

La situazione cambierà già a partire dal prossimo fine settimana. Venerdì e sabato cominceranno ad arrivare le piogge che si faranno sentire prima al nord e poi su tutto il versante tirrenico. Ma il peggio arriverà a partire da domenica 26 febbraio, quando sull'Italia l'alta pressione lascerà il posto a masse d'aria freddissime. Domenica le massime non supereranno i 5-6 gradi ma sarà lunedì 27 che le temperature avranno il vero e proprio calo a picco con le massime che non supereranno lo zero termico. Sulle regioni adriatiche si acuirà la sensazione di freddo con forti venti di Bora e Tramontana. Insomma occhio a fare il cambio di stagione troppo presto. Ve ne potreste pentire.