Meteo Giuliacci, stop alta pressione. Previsioni, la data della svolta

20 febbraio 2023 a

Nelle ultime settimane siamo stati abituati a una situazione di alta pressione praticamente su tutta la Penisola. Sole e clima stabile e soprattutto poche piogge che fanno preoccupare rispetto alle ripercussioni sulla siccità della prossima estate. Il colonnello Giuliacci spiega per filo e per segno quello che sta per accadere e anticipa esattamente il giorno che coinciderà con la svolta meteo.

Ribaltone meteo, ecco quando arrivano gelo e neve: Giuliacci indica la data

La data da segnare sul calendario è giovedì 23 febbraio, quando l'alta pressione lascerà il posto alla bassa pressione che si avvicinerà, in un primo momento, sulle zone occidentali della Penisola per poi occupare progressivamente tutta l'Italia. Arriveranno così le piogge (ed era ora), ma il maltempo più insistente caratterizzerà soprattutto due giorni di questa settimana: venerdì 24 e domenica 26.