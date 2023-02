Meteo febbraio, svolta gelida e si rivede la neve. Le previsioni di Giuliacci

18 febbraio 2023 a

Le temperature più miti e il cielo sereno degli ultimi giorni rappresentano un assaggio anticipato di primavera o sono destinati a lasciare di nuovo il passo all'inverno? Il meteo di febbraio continua a riservare sorprese come riporta Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv, che sul suo sito spiega perché a fine mese torneranno freddo, pioggia e neve. "La lunga fase di tempo asciutto e mite sembra quindi destinata a finire" presto, si legge su meteogiuliacci.it. Secondo i modelli previsionali più aggiornati, infatti, negli ultimi giorni di febbraio l'alta pressione che ha portato il bel tempo sull'Italia "batterà in ritirata e lascerà libera la strada al ritorno di correnti più fredde e piovose".

Secondo alcuni modelli le correnti fredde provenienti dal Nord Atlantico faranno capolino sulla Penisola già "nel prossimo fine settimana, intorno al 25-26 febbraio", mentre altre previsioni "suggeriscono che il brusco ritorno delle correnti gelide avverrà da est e con qualche giorno di ritardo, verso il 27-28 del mese". Comunque sia, la coda di febbraio sarà fredda e caratterizzata da precipitazioni, tra cui la neve, e temperare in picchiata in tutta Italia. "Oltre al freddo tornerà anche il maltempo e quindi pure le tanto attese piogge necessarie a contrastare l'emergenza siccità", spiega il meteorologo.

Dicevamo che il freddo potrebbe arrivare da occidente o da oriente. Nel primo caso dovremmo fronteggiare "un vortice di bassa pressione capace di spingere piogge e nevicate a bassa quota, con insistenza, su molte regioni del Paese, specie al Centro-Nord". Nel secondo caso, ossia di correnti gelide da est, "il maltempo potrebbe risultare più contenuto, con piogge e nevicate meno abbondanti e meno insistenti, ma anche in questo caso per lo più concentrate al Centro-Nord". Qualunque sia l'evoluzione atmosferica dei prossimi giorni appare chiaro che la fine di febbraio sarà caratterizzata da freddo, piogge e in alcuni casi neve.