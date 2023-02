Meteo, neve e maltempo da nord a sud. Giuliacci: la data della svolta artica

22 febbraio 2023 a

Meteo: ecco le previsioni attese per la fine di febbraio. Nel prossimo fine settimana tornerà l’Inverno con fenomeni di maltempo diffuso su tutta la Penisola. Prima però, assisteremo ad un rialzo delle temperature a causa delle forti correnti provenienti dai quadranti meridionali. L’Italia sarà investita da forti venti di Scirocco che manterranno la temperatura al di sopra della media stagionale.

Venerdì 24 Febbraio non sono previste nevicate e avremo dei fenomeni per lo più moderati su Toscana, Liguria, Piemonte e Lombardia. I valori massimi si attesteranno tra i 12-14 gradi al Nord, 13-15 al Centro, 16-19 al Sud e sulle due Isole Maggiori. Come riportato dal meteorologo Mario Giuliacci sul proprio sito (meteogiuliacci.it), nel fine settimana, dal 24 al 26 di febbraio, vi saranno estesi episodi di maltempo. Sabato 25 Febbraio è prevista pioggia diffusa nelle regioni Centro Settentrionali, Calabria e Isole Maggiori; ma non sono previste nevicate rilevanti né significativi sbalzi di temperatura sul territorio.

Domenica 26 febbraio pioggia sul Piemonte, nella zona Centro meridionale e nevicate estese sulle Alpi occidentali, Abruzzo, Campania e Molise. Tra il 27 e il 28 febbraio invece, è pronto a invadere il nostro paese un nucleo di aria gelida proveniente dai Balcani che porterà altri significativi abbassamenti di temperature sul territorio nazionale.