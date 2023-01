Terremoti in Emilia-Romagna e in Puglia. Le scosse scuotono l'Italia

26 gennaio 2023 a

Due scosse di terremoto sono state avvertite sul territorio italiano nella giornata di giovedì 26 gennaio. La prima ha interessato l'Emilia-Romagna. E, a seguito dell’evento sismico registrato in provincia di Forlì-Cesena dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 4.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Ma, dopo lo sciame sismico, i controlli eseguiti hanno confermato che non si sono registrati danni a persone o cose.

Il terremoto scuote Roma: scossa di magnitudo 3.2 in provincia

Ma i terremoti non sono finiti qui. Un'altra scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata in mare, alle 17:41, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al largo della Costa Garganica, in prossimità dell’arcipelago delle isole Tremiti. L’evento è stato localizzato a una profondità di 19 chilometri.