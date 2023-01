Terremoto a Roma primo gennaio 2023, scossa avvertita in città: "Iniziamo bene l'anno"

01 gennaio 2023 a

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Roma poco dopo le 14 di oggi, domenica primo gennaio 2023. Il movimento tellurico è avvenuto alle ore 14:07. La prima stima, provvisoria, dell'Ingv Istituto di geofisica e vulcanologia, riportava una magnitudo compresa tra 3.1 e 3.6 con epicentro all'interno della provincia di Roma. Poco dopo è arrivata la valutazione più accurata dell'Istituto che ha rilevato un sisma di magnitudo 3.3 con epicentro a tre chilometri Sud-Est di Guidonia Montecelio, comune della zona orientale della provincia, a una profondità di 9 chilometri.

La scossa è stata avvertita da molti residenti come testimoniano i commenti sui socia network dai primi secondi del terremoto. Secondo una stima di Eartquake network basata sulle segnalazioni degli utenti il terremoto è stato avvertito in modo più massiccio a 18 chilometri da Roma nella zona tra la Capitale e Tivoli. Segnalazioni arrivano dalle zone orientali della Capitale, come i quartieri che si snodano su via Tiburtina e via Tuscolana. Molti gli utenti che su Twitter segnalano la scossa: "Come iniziare bene l’anno? terremoto a Roma", "Comunque a Roma si inizia l’anno nuovo con un bel terremotino", "Battezzato subito il nuovo anno con terremoto. Molto bene" si legge sul social network. .