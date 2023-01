Sanremo 2023, i virologi zittiscono Crisanti: “Basta polemiche su Madame, smettila”

26 gennaio 2023 a

a

a

Si spacca il mondo dei virologi sulla partecipazione di Madame a Sanremo 2023. La cantante è finita al centro delle polemiche per finte vaccinazioni anti-Covid, ma l’indagine non gli precluderà la possibilità di salire sul palco del Teatro Ariston. Una scelta condivisa da Massimo Andreoni, professore di Malattie infettive all’Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit): “Dobbiamo interrompere le polemiche sui vaccini Covid. Non aiutano. Sul caso Madame a Sanremo, direi ai colleghi che si ergono a censori di smetterla. Basta polemiche sterili. Se ci sono aspetti penali nella vicenda, se ne occupa la magistratura. Non certo loro”. In particolare è stato il virologo e senatore del Pd, Andrea Crisanti, a dire che l’artista “andrebbe esclusa da Sanremo”. Una tesi su cui non concorda affatto l’infettivologo Matteo Bassetti: “Basta guardare indietro, Crisanti parla come esponente politico”.

Green pass falso, Selvaggia Lucarelli inchioda Madame. E Sanremo è a rischio

Nel coro dei virologi che si sono opposti a Crisanti c’è pure Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano: “In Italia sono in vigore leggi che non possono essere stravolte da un festival. Fino a quando la giustizia non ultimerà le sue indagini, Madame è una cittadina innocente. L’esclusione da Sanremo sarebbe l’affermarsi di una condotta giustizialista che non appartiene alla nostra democrazia”.