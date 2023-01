Madame, sfogo su vaccino e Green pass. Selvaggia Lucarelli inchioda la cantante

Giada Oricchio 04 gennaio 2023 a

Madame esce allo scoperto e spiega perché non ha fatto il vaccino contro il Covid. Ma il web l’accusa di omissione. Ricostruiamo la vicenda. La cantante, 20 anni, è indagata dalla Procura di Vicenza per falso ideologico, avrebbe ottenuto il green pass grazie a finte vaccinazioni. La bomba scoppia poco prima che Amadeus riveli che è in gara al Festival di Sanremo 2023, dunque viene da chiedersi: ci sarà o no sul palco dell’Ariston? In attesa di scoprirlo, Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, pubblica un lunghissimo e confuso post sul suo profilo Instagram per raccontare la vicenda.

La prende piuttosto da lontano: “Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto”. Spoiler: no. Prosegue affermando di essere nata e cresciuta in una famiglia che “per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative”. Poi ammette: “Non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid, ma non ho altri vaccini. Non giudicherei a priori le scelte di una madre e di un padre innamorati di una figlia perfettamente sana dopo aver subito un aborto qualche anno prima. Anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre state naturali. (…). Tuttavia si fa presto a partire dalla ricerca di un’alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il Covid i miei ci cascano”. Lei da maggiorenne pure. Ma andiamo avanti. Madame dice di essersi informata “chiedendo comunque ad amici e conoscenti cosa ne pensassero di questo vaccino e, come immaginavo, alcuni erano favorevoli e pochi altri meno. Successivamente chiedo anche a medici e a medici in pensione cosa ne pensassero e le risposte questa volta sono state tutte positive. Stavo dunque prenotando un vaccino a Milano quando mia madre mi avvisa che l’avrei fatto con lei a Vicenza”.

A questo punto del messaggio, a voler essere maliziosi, si può leggere il tentativo di addossare la responsabilità del mancato vaccino alla famiglia: “Sfruttando la mia convivenza da sola a Milano, sotto il controllo di me medesima soltanto, decido mossa da buona volontà e ipocondria di sottopormi a varie visite. (…). Chiedo ad ogni medico specializzato in ambiti inerenti al Covid una sua opinione sui vaccini e la risposta è sempre e comunque stata positiva”.

Eppure nessuno è convincente perché l’artista continua a non prenotare la prima dose. Lo conferma lei stessa: “Solo una volta fuori dal marasma della pandemia con l'ansia quasi a zero e nessuna pressione esterna decido di iniziare a stapparmi le orecchie e cominciare finalmente a documentarmi senza chiedere aiuti esterni. Noto da video, documenti, dibattiti, interviste che tutto ciò che mi dicevano i miei erano esattamente le teorie che sostenevano dei personaggi ignoranti in materia medica e chiaramente sopraffatti dalla paura. (…). Un giorno a pranzo in montagna arriva una telefonata dalla questura. Il lunedì mi presento da loro, sono indagata. Questa situazione mi urla in faccia che devo fare una scelta, prendere coraggio e fare la mia ultima mossa”.

Insomma, parte dal complottiamo al “grafene”, passa per una raffica di visite mediche e arriva alla svolta pro vax quando le viene notificata l’indagine: “Un medico infettivologo mi prescrive una serie di vaccinazioni che reputa essenziali. (…). Mi dà il contatto dei suoi colleghi del centro vaccinazioni e proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri”.

Alleluja verrebbe da dire, ma Madame chiude facendo la morale: “A tutte le persone che mi hanno scritto che ho fatto bene a non vaccinarmi e tutto, voglio invitarvi ad informarvi a mente lucida, senza farvi prendere dal panico. Fidatevi delle persone giuste. (…). Queste parole sono indirizzate anche ai miei, che reputo persone davvero intelligenti ma prese da un timore che li ha condotti in contesti poco affidabili. (…). Non abbiate paura. Perché la paura blocca la vita”. Parafrasando il buon Antonio Di Pietro: “Ma che c’azzecca?”.

Marchesa la Madama se la canta e se la suona, accenna di sfuggita all’indagine e nulla chiarisce sul presunto green pass illegale. E i follower glielo fanno notare: “Hai omesso tutto ciò per cui sei indagata cioè falso ideologico per green pass” “Sì, ma non hai detto se hai esibito o no un green pass falso”, “Hai tirato in mezzo i tuoi genitori e potevi evitarlo. La Procura non ti indaga per non aver fatto il vaccino, ma per aver mostrato un gp finto, spero di non vederti a Sanremo per rispetto di chi si è vaccinato”, “Il green pass finto anche no, stella!”.

Anche Selvaggia Lucarelli ha criticato l’affastellato post di Madame: “Qualcuno le spieghi che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se in più occasioni ha esibito un certificato falso, è accusata di questo. Non ha mai fatto vaccini obbligatori? E come ci andava a scuola? Era meglio tacere. Le stupidaggini sono dei pericolosi focolai: tendono a riprodursi velocemente e a sfuggire di mano”. Un post, un boomerang.