Madame, giravolta sui falsi vaccini: chi tira in ballo. Il post è un caso

Sono ormai diversi giorni che la cantante “Madame” è al centro di un grande dibattito circa la messa in dubbio della sua partecipazione al “Festival di Sanremo”. La causa è stata il fatto che, venendo a quanto dicono i ‘rumors’, la cantante non si sarebbe sottoposta alla vaccinazione anti-covid. Ma non finisce qui, visto che la musicista sarebbe anche indagata per Green Pass falso. Ad ogni modo, visto queste innumerevoli polemiche, la giovane ha deciso finalmente di rompere il silenzio e dire la sua. Madame ha cosí pubblicato un post molto lungo sui social, spiegando il suo punto di vista e dicendo le cose per come stanno.

Il lungo post da lei pubblicato non é altro che un grande sfogo, nel quale la cantante ammette effettivamente di non essersi sottoposta alla vaccinazione. “Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative. In effetti non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid, ma non ho altri vaccini. Non giudicherei a priori le scelte di una madre e di un padre innamorati di una figlia perfettamente sana dopo aver subito un aborto qualche anno prima. Anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre state naturali (tranne in casi in cui servivano medicine chimiche come antibiotici, antidolorifici o cortisonici). Tuttavia si fa presto a partire dalla ricerca di un’alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il Covid i miei ci cascano”.

Queste le parole di Madame che ha ammesso quindi che tutta la sua famiglia praticamente è no vax. Le parole della cantante non si esauriscono qui ma, la cosa più interessante da notare, è che Madame ha poi concluso il suo post invitando tutti a vaccinarsi e a fidarsi delle persone giuste. A questo punto, è chiaro che non sono tardate lei repliche, in particolare modo quella di Selvaggia Lucarelli, che sui social ha scritto: “Ho letto il lungo e confuso post di Madame su Instagram”- “Qualcuno le spieghi che della sua superc*zzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un greenpass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata. Tra l’altro confessa di aver preso antibiotici e cortisone (quindi la medicina tradizionale va bene quando fa comodo, magari per lavorare) e di non aver mai fatto alcun vaccino obbligatorio (quindi a scuola come ci andava???) e, guarda caso, di aver deciso di vaccinarsi proprio un attimo prima di scoprire di essere indagata (e quindi di averlo iniziato a fare un attimo dopo la notifica). Era meglio continuare a tacere. Perché le stupidaggini sono dei pericolosi focolai: tendono a riprodursi velocemente e a sfuggire di mano. E mi sembra questo il caso”.