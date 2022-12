Vialli ricoverato a Londra, la drammatica chat degli ex compagni di squadra

23 dicembre 2022 a

a

a

Sarà un Natale di preghiera e speranza per Gianluca Vialli, ricoverato in una clinica di Londra dopo un aggravamento delle condizioni legato al tumore che gli è stato diagnosticato nel 2017. Nella capitale inglese potrebbe arrivare la sorella Mila per essergli vicino già dalla vigilia mentre la moglie Cathryn è rimasta sempre al suo fianco. Nei giorni scorsi erano stati a trovare il 58enne ex attaccante di Sampdoria e Juventus la madre Teresa, di 87 anni, e il fratello Nino, poi rientrati a Cremona, oltre all’amico Massimo Mauro, impegnato con lui in una fondazione che lotta contro i tumori e la Sla.

L'oncologo replica a Lotito: "Mihajlovic e Vialli? Nessun nesso con i vaccini"

Nel frattempo è stata creata una chat a cui partecipano gli ex compagni di squadra della Sampdoria e che si chiama "Quelli che si ritrovano". Nella chat si forniscono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e si seguono gli avvenimenti "ora per ora" sperando in un miglioramento della condizioni di salute del loro grande amico.