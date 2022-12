Gianluca Vialli, mamma e fratello tornano a Cremona. Ore d'ansia per il campione

Sullo stesso argomento: Si aggravano le condizioni di Vialli, anche la madre al capezzale

L'arrivo della madre di Gianluca Vialli a Londra, questa mattina, aveva contribuito ad alimentare le preoccupazioni per le condizioni dell'ex calciatore, che da anni lotta contro un tumore al pancreas. Dopo la sospensione ufficiale dall'incarico di capo delegazione della Nazionale erano iniziate a circolare le voci su un peggioramento delle sue condizioni. Ora secondo quanto riportato dall'Ansa e rilanciato da diversi media la madre e uno dei fratelli dell'ex calciatore della Sampdoria e Juventus avrebbero lasciato l'Inghilterra per tornare a Cremona. Una decisione che viene letta da più parti come un segnale positivo.

Vialli lascia la Nazionale: "Ora devo dedicarmi alla malattia"

Vialli infatti è ricoverato di nuovo in clinica a Londra per gli effetti del tumore al pancreas che lo ha colpito nel 2017,. Lasciando temporaneamente il ruolo di capo delegazione della nazionale aveva scritto: "L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi". Intanto moltissimi tifosi, appassionati di calcio e non solo, stanno esprimendo la loro vicinanza al bombe sui social a suon di "Forza Gianluca".