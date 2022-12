Vialli lascia la Nazionale: "Ora devo dedicarmi alla malattia"

Il comunicato dell'ex calciatore: "E' il momento di concentrare i miei sforzi nella cura. Spero sia solo una pausa temporanea"

14 dicembre 2022 a

a

a

Gianluca Vialli lascia momentaneamente il suo ruolo nella nazionale di calcio per dedicarsi completamente alla lotta contro il tumore che lo ha colpito. Lo ha annunciato lo stesso ex calciatore: "Al termine di una lunga e difficoltosa 'trattativa' con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri". Queste le parole del capodelegazione delle Nazionale azzurra.

"L'obiettivo - ha proseguito - è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio".

"Se vincete faccio arrivare un pullman di tr...". Battutaccia di Berlusconi alla festa del Monza, è bufera (video)

A commentare le parole di Vialli è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina: "Gianluca è un protagonista assoluto della Nazionale italiana e lo sarà anche in futuro. Grazie alla sua straordinaria forza d'animo, all'Azzurro e all'affetto di tutta la famiglia federale sono convinto tornerà presto. Può contare su ognuno di noi, perché siamo una squadra, dentro e fuori dal campo".

Resta impressa al momento nella memoria dei tifosi la straordinaria impresa dell'Italia a Wembley dove, circa un anno fa, gli azzurri sconfissero i padroni di casa dell'Inghilterra e portarono a casa gli Europei. Vittoria sugellata proprio dall'abbraccio tra Vialli e il suo amico fraterno, il commissario tecnico Roberto Mancini.