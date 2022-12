Covid: fine isolamento anche senza tampone, nuove regole a fine anno

15 dicembre 2022 a

a

a

Per Capodanno non dovrebbe più esserci l'obbligo di fare il tampone dopo cinque giorni per uscire dall'isolamento da Covid. Il conto alla rovescia per l’entrata in vigore delle nuove regole è già iniziato, in particolare si tratta delle regole che riguardano la positività al virus e l’isolamento domiciliare. Sono contenute nel decreto Rave approvato in Senato, che arriverà alla Camera subito dopo Natale, tra il 27 e il 28 dicembre. Il decreto prevede, tra l’altro, che i positivi asintomatici possano uscire dall’isolamento una volta trascorsi cinque giorni, senza bisogno di eseguire un tampone.

Decreto rave, ok dal Senato. Il testo passa alla Camera

Una notizia accolta con grande soddisfazione dal direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti. "Deo gratias, meno male- afferma all’agenzia Dire- mi sembra un’ottima cosa per rendere ancora più normale la convivenza con questo virus. Togliere l'obbligo dell'isolamento, cioè di fare un tampone, non equivale all’obbligo di uscire positivi- precisa- è lo stesso concetto valso per la mascherina: l’obbligo di non utilizzarla non equivale a un obbligo di non usarla, come per qualcuno è stato, ma valgono le raccomandazioni".