"Mancano pure l'ibuprofene e gli aerosol". Nelle farmacie scatta l'allarme medicine

Covid, influenza stagionale più violenta del solito, ritardo delle consegne a causa del Natale imminente. Sono i tre fattori che, stando a un approfondimento de "Il Giornale", starebbero mettendo a dura prova le farmacie, costrette a fare i conti con le carenze dei farmaci più comuni, come l'ibuprofene, ma anche delle attrezzature necessarie per l'aerosol, lasciando esterefatti i clienti che le chiedono.

Andrea Mandelli, presidente della Fofi (Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani) ammette: "Siamo in difficoltà, ma non ci sentiamo in difetto perché avevamo previsto queste criticità e messo in guardia il sistema già durante la scorsa primavera-estate. Se ora i farmaci non ci vengono consegnati, non c'è molto che possiamo fare".

Non resta che appellarsi al buonsenso degli utenti. Chiamati a non fare scorte di farmaci che al momento non servono e a non fare acquisti compulsivi. Anche se, ribatte qualche genitore, "prima ci dicono di non portare i bimbi nei pronto soccorso per non affollarli, poi però non ci sono i farmaci per curarli a casa...".