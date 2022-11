Usa, la polizia di San Francisco avrà dei robot poliziotti killer

25 novembre 2022 a

Una decisione che fa discutere negli Stati Uniti. La prossima settimana la città di San Francisco autorizzerà l’uso da parte della polizia di ‘robot’ in grado di uccidere. Secondo un giornale locale, Mission Local, la decisione verrà votata il 29 novembre. Uno dei dirigenti municipali addetti alla stesura della nuova legge, Aaron Peskin, inizialmente aveva provato a escludere l’uso della forza come opzione estrema, ma nel nuovo testo si legge che i «robot verranno usati come opzione mortale solo quando è a rischio la vita pubblica o delle forze di polizia e ogni altra opzione è considerata insufficiente».

La decisione, che non ha precedenti per San Francisco, ha suscitato reazioni contrastanti, ma potrebbe spingere altre amministrazioni a seguire l’esempio. «Stiamo vivendo in un futuro distopico - ha commentato Tifanei Moyer, della commissione per i diritti civili della Bay Area di San Francisco - dove il dibattito si è spostato sul decidere se la polizia può usare robot per giustiziare cittadini senza un processo, una corte, un giudice». La squadra di ‘agenti robot killer’ è composta dai modelli a forma di piccoli carrarmati, che hanno nomi da film di fantascienza, da Dragon Runner a IRobot FirstLook, da Rons a ReconRobotics: nessuno è stato progettato per portare armi, dunque inutile immaginare androidi che imbracciano armi da guerra o 44 Magnum, ma alcuni di loro verranno usati per uccidere.

In che modo? Nel 2016 la polizia di Dallas caricò di esplosivo un Androx Mark V A-1 e lo pilotò in remoto contro un muro da dove un tiratore scelto, armato di fucile, aveva ucciso due poliziotti e ferito altri. Il robot fece esplodere la carica, uccidendo il killer. Androx, costato 151 mila dollari, si procurò solo «piccole ferite» a un braccio meccanico.