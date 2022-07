Robot spezza il dito a un bambino, torneo di scacchi horror in Russia

Un robot spezza il dito di un bambino durante un torneo di scacchi a Mosca. Un incidente che fa discutere, anche per le implicazioni dell'uso dell'Intelligenza artificiale. Il tutto è stato documentato da un video spuntato su Telegram il 19 luglio e pubblicato dal Guardian. Si vede il braccio robotico muoversi sulla scacchiera, con il bambino che vuole muovere un pezzo e si ritrova con la mano schiacciata. Dopo qualche istante il piccolo viene soccorso.

Sergey Smagin, vicepresidente della federazione russa di scacchi, ha affermato che il robot ha afferrato il dito del bambino perché aveva fatto la sua mossa troppo in fretta, senza aspettare che l’avversario robotico terminasse la sua. A quanto pare al bambino è stato ingessato il dito ma già dal giorno successivo all'incidente avrebbe ripreso a giocare a scacchi. Magari lontano dai robot. Intanto sui social c'è chi ci scherza su. Anche gli scacchi adesso sono uno sport pericoloso?

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H