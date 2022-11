Meteo, Giuliacci fa felici gli sciatori: “Quando nevicherà a dicembre”. Arriva il vero freddo

16 novembre 2022 a

Quali sono le previsioni meteo per dicembre 2022? Quanto farà freddo e quanta neve cadrà sull’Italia? A rispondere a tali domande su che tempo farà è Mario Giuliacci, meteorologo, che sul proprio sito traccia gli scenari: “Negli ultimi anni dicembre ha quasi sempre regalato qualche sorpresa nevosa, specie nella sua prima parte. È capitato in particolare negli ultimi due anni, quando in coincidenza con l'anomalia climatica de La Niña, l'inizio del mese ha visto la neve cadere fino a quote molto basse in diverse regioni, imbiancando anche alcune grandi città come ad esempio Milano. Ebbene, La Niña, anomalo raffreddamento delle acque del Pacifico Tropicale, è ancora lì, a caratterizzare fortemente la circolazione atmosferica del Pacifico con inevitabili conseguenze sul clima di tutto il Pianeta. Ci potrebbero essere i primi assaggi di tempo davvero invernale e, soprattutto, le prime nevicate a quote molto basse”.

“La maggior parte delle proiezioni - sottolinea il colonnello Giuliacci - descrive un mese relativamente mite, specie al Nord, senza tuttavia escludere del tutto il freddo. Il periodo, insomma, sarà nel complesso caratterizzato da temperature al di sopra della norma, ma pur sempre con qualche breve fase dal sapore tipico di inizio inverno. Le piogge, e quindi anche la materia prima per la neve, non dovrebbero invece mancare, e anzi al Sud e in ampi settore del Centro è probabile che dicembre 2022 risulti anche più piovoso del normale”.

E la neve? Giuliacci dà buone notizie agli sciatori: “Qualche nevicata sulle montagne, e in particolare sulle Alpi, è molto probabile. Più difficile, sebbene comunque possibile, che la neve riesca invece a spingersi fino in pianura, se non in alcune brevi fasi che coinvolgeranno comunque regioni non molto ampie”. Le grandi città saranno quindi risparmiate dai fiocchi di neve.